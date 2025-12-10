Innovazione, robot umanoidi intelligenti: Generative Bionics raccoglie 70 milioni

Generative Bionics, la startup nata dall‘Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), raccoglie 70 milioni di euro per la produzione di Robot umanoidi intelligenti ‘Made in Italy’. L’operazione è guidata dal Fondo Artificial Intelligence di Cdp Venture Capital, con la partecipazione di Amd Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. Il capitale raccolto permetterà di accelerare lo sviluppo prodotto, l’addestramento dei sistemi di Physical AI – la fusione tra robotica e intelligenza artificiale – oltre alla validazione industriale e alla costruzione del primo stabilimento produttivo. L’azienda sta anche finalizzando i primi contratti con aziende nel settore della manifattura industriale, che saranno annunciati nei primi mesi del 2026, segnando l’ingresso degli umanoidi in contesti produttivi reali. “La nostra missione è costruire un futuro in cui i Robot umanoidi intelligenti collaborino quotidianamente con persone, amplificando il potenziale cognitivo e fisico dell’essere umano”, afferma Daniele Pucci, ceo e co-founder di Generative Bionics. “La nostra ‘Physical AI’ ci permette di progettare e produrre Robot ispirati all’essere umano che generano un chiaro valore aggiunto per diverse applicazioni industriali. Secondo le principali analisi internazionali, il mercato della robotica umanoide – prosegue Pucci – supererà i 200 miliardi di euro già nel 2035 e potrebbe superare i 5 trilioni entro il 2050. È una trasformazione epocale: il nostro obiettivo è diventare l’attore di riferimento nella Physical AI per Robot umanoidi integrati in un ecosistema tecnologico umano-centrico”, conclude Pucci.