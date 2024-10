Innovazione, Rome Future Week® premiata ai Pinnacle Awards 2024

Roma, 3 ott. (askanews) – Rome Future Week® ha conquistato il prestigioso Bronze Award nella categoria Best New Festival or Event, nell’ambito degli IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards 2024: il premio, organizzato e promosso dalle più importanti associazioni di settore a livello mondiale, costituisce un riconoscimento di eccellenza per gli organizzatori di eventi e festival, che vi concorrono da ogni parte del globo. Inoltre, il successo della kermesse assume un significato ancora maggiore se si considera che la Rome Future Week è l’unico festival italiano a essere premiato in un contesto internazionale e uno dei pochissimi europei ad aver ottenuto un riconoscimento tra i migliori eventi al mondo. Il premio, inoltre, certifica l’eccellenza organizzativa e l’impatto innovativo del festival, che si distingue per la capacità di raccontare il futuro e l’innovazione da una prospettiva unica, coinvolgendo pubblico e istituzioni.

“Ricevere questo riconoscimento ai Pinnacle Awards 2024 è un grande traguardo per Roma e per l’Italia. La Rome Future Week ha confermato che la nostra città può essere un faro per l’innovazione e il futuro. Questo Bronze Award nella categoria Best New Festival or Event celebra il lavoro di squadra, l’impegno e la capacità di fare rete che caratterizzano Roma, rendendola protagonista su temi cruciali come tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione.” Ha dichiarato Monica Lucarelli Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale

Alessandra Santoro, CEO di Scai Comunicazione, impresa ideatrice dell’evento, ha dichiarato: “Essere premiati dall’International Festivals & Events Association ai Pinnacle Awards 2024, selezionati all’interno di una platea internazionale di partecipanti, non solo conferma il valore di Rome Future Week, ma dimostra che Roma, insieme al resto del nostro Paese, può essere un centro globale per il dialogo sull’innovazione.”

La seconda edizione della Rome Future Week si è conclusa con numeri straordinari: 60.000 partecipanti, 10 milioni di visualizzazioni sui social, 1.000 speaker e 400 eventi distribuiti in oltre 160 location in tutta Roma. L’evento – che ha ricevuto il supporto di Roma Capitale, dell’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, e di quattro ministeri, oltre al patrocinio del Parlamento Europeo -, nonostante un budget non comparabile con altre manifestazioni festivaliere di altre nazioni, è riuscito a distinguersi per l’originalità dei contenuti proposti, che hanno saputo attrarre l’attenzione internazionale. La città di Roma, con la sua ricchezza archeologica e storica millenaria e grazie al faro acceso da Rome Future Week, è divenuta un polo importante di tecnologia ed innovazione, riconosciuta non solo dalle migliaia di partecipanti, ma anche dai prestigiosi Pinnacle Awards 2024.

L’obiettivo della Rome Future Week è stato chiaro sin dall’inizio: creare una piattaforma che permetta alla città di Roma di riflettere e dialogare su temi cruciali come la digitalizzazione, la sostenibilità e l’innovazione, coinvolgendo una rete di istituzioni, startup e cittadini. Questa seconda edizione ha consolidato ulteriormente il suo ruolo come evento di riferimento nazionale.

Rome Future Week® non si ferma qui: la prossima edizione è già in programma per il 15-21 settembre 2025, e promette di continuare a crescere e a innovare, puntando sempre più in alto.