Innovazione, salute e benessere: OpenAI: lancia ChatGpt Health

OpenAI annuncia ChatGpt Health, una sezione dedicata che unisce le informazioni sanitarie dell’utente e le capacità di ChatGpt per aiutare a orientarsi tra referti, visite e scelte di benessere. L’azienda sostiene che la salute sia gia’ uno degli usi piu’ frequenti del chatbot: sulla base di analisi “de-identificate” delle conversazioni, oltre 230 milioni di persone nel mondo pongono ogni settimana domande su salute e wellness. Health nasce dall’idea che i dati siano spesso frammentati tra portali, app, wearable, PDF e note mediche. Con la nuova esperienza, gli utenti possono collegare cartelle cliniche e app di benessere (tra cui Apple Health, Function e MyFitnessPal) per “ancorare” le risposte al proprio contesto: capire meglio un esame recente, preparare domande per un appuntamento, impostare dieta e allenamento, o valutare opzioni assicurative in base alle proprie abitudini sanitarie.