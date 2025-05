Innovazione, sicurezza e design: evento a Palazzo San Teodoro

Si è svolto ieri, a Palazzo San Teodoro in via Riviera di Chiaia 283 a Napoli, l’evento “Innovazione, Sicurezza e Design”, un incontro esclusivo rivolto ad architetti, progettisti e professionisti del settore, patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Napoli.

Organizzato da Tile & Design in collaborazione con Laminam ed Eron Technology, l’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per esplorare nuove frontiere dell’architettura contemporanea, unendo estetica, prestazioni tecniche e soluzioni innovative in tema di sicurezza e sostenibilità.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi su temi chiave del settore, scoprire materiali all’avanguardia e stringere nuove sinergie professionali. LAMINAM ha presentato le sue superfici ceramiche di nuova generazione, simbolo di eccellenza estetica e durabilità, mentre Eron Technology ha illustrato soluzioni tecnologiche per la sicurezza integrata negli spazi architettonici.

Il successo dell’evento conferma l’interesse crescente per momenti di formazione e networking di qualità, capaci di coniugare ispirazione, innovazione e relazione nel cuore pulsante della città partenopea, nella splendida location della Riviera di Chiaia.

Tile & Design ringrazia tutti i partecipanti, i partner e l’Ordine degli Architetti per il sostegno e la presenza. L’appuntamento è già proiettato verso nuove iniziative per continuare a costruire spazi sempre più sicuri, belli e intelligenti.

