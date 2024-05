Innovazione, sistemi robotici su microscala per raccogliere frammenti di plastica in mare

I sistemi robotici su microscala, composti da diversi piccoli componenti che lavorano in modo collaborativo, potrebbero essere impiegati per catturare frammenti di plastica e batteri dall’acqua. A descrivere questo approccio per contrastare l’inquinamento da plastica gli scienziati dell’Universita’ di Tecnologia di Brno, in Repubblica Ceca. Il team, guidato da Martin Pumera, ha sviluppato una nuova tecnologia per raccogliere i frammenti di plastica dai bacini idrici. Le microplastiche, spiegano gli esperti, costituiscono un rischio importante per gli ecosistemi, in quanto possono essere ingerite dagli animali ed entrare nella catena alimentare, fino a raggiungere l’essere umano. Sebbene non siano ancora chiari gli effetti di questi inquinanti sulla salute umana, e’ noto che i frammenti di plastica possono favorire l’accumulo di batteri e agenti patogeni. Per far fronte a questa diffusa problematica, il gruppo di ricerca ha ideato dei sistemi robotici su microscala, composti da molti piccoli componenti che si spostano quasi all’unisono come banchi di pesci. Per realizzare gli sciami, gli scienziati hanno collegato filamenti di un polimero caricato positivamente a microparticelle magnetiche, che si muovono solo se esposte a un campo magnetico. I filamenti polimerici che si irradiano dalla superficie di queste piccole sfere possono attirare la plastica e i microbi. Ogni piccolo robot misurava 2,8 micrometri di diametro. Modificando il numero di elementi che si auto-organizzavano, i ricercatori erano in grado di modificare il movimento e la velocita’ dello sciame. Negli esperimenti di laboratorio, il team ha dimostrato che questa tecnologia era in grado di raccogliere perline di polistirene e batteri Pseudomonas aeruginosa, responsabili della polmonite e altre infezioni. I microrobot sono stati quindi esposti a un campo magnetico rotante per 30 minuti, con intervalli di accensione di 10 secondi. Una concentrazione di 7,5 milligrammi per millilitro di robot era in grado di raccogliere l’80 per cento dei batteri. Gli scienziati hanno utilizzato gli ultrasuoni per liberare i batteri dalle componenti robotiche e la disinfezione e’ stata ultimata grazie alle radiazioni ultraviolette. Una volta riutilizzati, i robot decontaminati raccoglievano comunque plastica e microbi, anche se in quantita’ minori. Questo approccio, concludono gli autori, fornisce un’opzione promettente per liberare l’acqua da plastica e batteri.