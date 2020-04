Innovazione sociale, via alla call “Incubators”: budget di 1,3 milioni di euro

Sono aperte le candidature per il bando “Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship”, finanziato nell’ambito del Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale – “EaSI 2014-2020”, che mira a mobilitare le reti esistenti di incubatori di imprese per ampliare il loro raggio d’azione verso l’imprenditorialità inclusiva e sociale.

Le proposte devono essere incentrate su attività che promuovano i concetti di “imprenditorialità inclusiva e sociale” tra tutte le singole organizzazioni membri della rete o del consorzio di reti. Le attività devono concentrarsi in particolare sul trasferimento di conoscenze e sulla costruzione di capacità tra le organizzazioni membri, in modo che siano ben attrezzate per lavorare con i potenziali imprenditori in questi campi.

I tipi di attività che possono essere finanziate nell’ambito del bando possono includere: raccolta, produzione e diffusione di materiale informativo pertinente; visite di studio e scambio di buone pratiche; attività di formazione, webinar, seminari, conferenze; sviluppo di servizi di sostegno alle imprese per gli imprenditori sociali e inclusivi, compresi toolkit, modelli, manuali e altro materiale di supporto; azioni volte a creare e migliorare i collegamenti con gli stakeholder dell’imprenditoria inclusiva e sociale; azioni di sensibilizzazione e di diffusione tra i membri della rete e verso un pubblico più ampio.

Il budget totale del bando è pari a 1,3 milioni di euro. La sovvenzione Ue richiesta dovrebbe essere indicativamente compresa tra 1.000.000 e 1.300.000, con un tasso di cofinanziamento dell’80% sul totale dei costi ammissibili.