Innovazione sostenibile delle città: Bruxelles stanzia 60 milioni di euro

La Commissione europea si prepara a lanciare a febbraio il quarto bando dell’Iniziativa urbana europea con un bilancio di 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L’invito sosterrà le autorità urbane nella sperimentazione di soluzioni innovative su piccola scala alle sfide urbane. Competitività e digitalizzazione; inclusione sociale e uguaglianza; sicurezza e protezione; e azione per il clima sono i quattro filoni tematici al centro del bando, in linea con l’agenda Ue per le città presentata a dicembre dalla Commissione europea.