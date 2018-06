Innovazione, studenti napoletani della Apple Academy sul podio dell’Hackaton Var Group

Roberto Pelonara, Simone Penna, Mirko Pennone, Carlo Santoro e Antonio Consales studenti della Apple Developer Academy di Napoli hanno vinto l’Hackaton Var Group 2018 che si è svolto a Riccione. La squadra partenopea si è affrancata in una competizione con a sette nell’ambito di un lavoro di 32 ore indetto da Var Group, con l’obiettivo di realizzare applicativi per la digitalizzazione per diverse aziende. Ai ragazzi di Napoli, vincitori della gara, è stato consegnato un contratto di collaborazione di 25mila euro per completare il lavoro. Il progetto realizzato dagli studenti della Academy consiste nella realizzazione di una app iOS (sistema operativo usato dagli iPhone) con chatbot virtuale, per aiutare il lavoro e la collaborazione degli aderenti alla Confesercenti di tutta Italia. Con la app gi associati potranno ricevere assistenza di primo livello in maniera automatica per le loro attivita’. Gli studenti napoletani sono stati premiati nella sessione plenaria della ConvetionVar davanti ad un pubblico di oltre 1600 persone composto da imprenditori e manager delle maggiori aziende internazionali e nazionali. Hackathon Var Group è una competizione annuale che si tiene durante il ConventionVar. Nell’occasione squadre composte da sviluppatori, programmatori e grafici si sfidano nella realizzazione di soluzioni integrate per clienti del calibro di Autostrade per l’Italia, Confesercenti Nazionale, Scai e Rom Nidek. Il progetto portato a compimento dal team Academy èstato valutato da una giuria composta da rappresentanti delle imprese aderenti all’iniziativa, manager ed imprenditori, secondo fattori quali lavoro di squadra, impegno, capacita’ di problem solving e interpretazione del progetto.