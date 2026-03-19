Innovazione, “Super Sapiens Europe” 2026: caccia alle startup più promettenti

È stato pubblicato il bando Super Sapiens Europe 2026, finalizzato a scoprire le start-up deeptech più promettenti d’Europa. L’iniziativa, promossa da Scientifica Venture Capital, in collaborazione con IREFI – l’Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia, ha nello specifico l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti ad alto contenuto innovativo, favorendo la trasformazione di idee in soluzioni concrete capaci di generare impatto economico e sociale. Il programma intende rafforzare l’ecosistema dell’innovazione europea, stimolando la collaborazione tra giovani innovatori, mondo accademico e sistema produttivo.

Il bando richiede ai partecipanti di selezionare almeno una Core Technology tra le seguenti: Smart Materials & Critical Raw Materials; Advanced Manufacturing & Industrial Sensing; AI & Software Engineering; Quantum & Photonics.

Inoltre, è necessario indicare uno o più Application Domains nei quali la soluzione proposta può essere implementata: Energy Transition & Climate Tech; Circular Economy; Healthtech; Space Technologies; Smart Cities, Mobility & Infrastructure; Robotics & Autonomous Systems; Cybersecurity & Digital Transformation; Maritime and Underwater Technologies; Agri-Food Technologies.

Possono partecipare start-up, PMI, spin-off di ricerca e team multidisciplinari composti da studenti, ricercatori, giovani professionisti e aspiranti imprenditori.

Saranno selezionati fino a un massimo di 12 progetti finalisti. I team selezionati parteciperanno a una pitching session dedicata, durante la quale presenteranno la propria proposta dal punto di vista tecnico e commerciale. L’evento è previsto indicativamente per il mese di giugno.

Le premialità includono: l’accesso a una fase di due diligence per potenziali investimenti, grant a fondo perduto, opportunità di Proof of Concept, contratti commerciali, mentorship a livello executive, accesso a network, laboratori qualificati.

E’ possibile presentare la propria candidatura fino al 15 maggio 2026.