Innovazione, Sviluppo e Futuro: keywords di Andrea Castrovinci

di Azzurra Immediato & Marco Tagliafierro

Alla Scienza, in senso ampio, viene contestato spesso il fatto di essere una materia lontana dalla realtà, ovvero, lontana da chi dovrebbe, nel quotidiano, comprenderla. Se in passato alle grandi scienze era assegnato un ruolo primario nella gestione istituzionale delle comunità oltre ad una certa riverenza nei confronti di tanta illuminata intelligenza, oggi, ahinoi, l’avvento dei mass media e, in particolare dei social network, ha generato un flusso di informazioni prive di senso, un flusso di interazioni di nulla o dubbia qualità e, soprattutto, ha offerto la possibilità a tutti di originare nuova ed inarrestabile ignoranza. Tuttavia, esiste un modo per delineare un nuovo perimetro, ovvero quello di rimandare agli esperti e non agli ospiti da talk show, la riflessione su come il ruolo della scienza, della ricerca e dell’innovazione siano ancora il cardine di una visione del futuro concreta. Per approfondire l’argomento, però, ci siamo chiesti cosa accade nella vicina Svizzera, dove il professor Andrea Castrovinci, in collaborazione con molte aziende, ha dato vita ad un percorso virtuoso e pluridisciplinare, dalle valenze multiple e dai risvolti estremamente interessanti.

Lo abbiamo intervistato per Il Denaro, sì da condividere con i lettori lo spaccato di una realtà che serba in sé il seme del genio e non è utopia, bensì definizione di nuovi ideali per un futuro migliore.

Andrea Castrovinci, Lei è un professore, con un percorso professionale svoltosi tra Italia e Svizzera, ce ne riassume le tappe fondamentali?

Ho conseguito una laurea in Chimica all’Università degli studi di Torino per poi iniziare a lavorare presso il Politecnico di Torino, nel 2000, su progetti di ricerca e sviluppo sui materiali polimerici. Al Politecnico di Torino ho conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia dei Materiali. Nel 2007 ho preso servizio alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), una struttura fortemente orientata alla formazione e alla ricerca applicata. Presso il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI ho sviluppato l’area di ricerca applica dei materiali polimerici, lavorando quasi esclusivamente con le SME manifatturiere del settore, svizzere ed europee. Dal 2019 sono responsabile del Laboratorio di Ingegneria dei Materiali Polimerici presso l’Istituto di Ingegneria meccanica e tecnologia dei materiali (MEMTi).La stretta collaborazione con le aziende del settore mi ha portato ad entrare nel consiglio di amministrazione di due SME che producono materiali polimerici (www.sipsa.ch) e sviluppano compositi riciclando fibre di carbonio (www.innovativerecycling.ch).

Nella Suabiografia viene sottolineato il concetto di ‘ricerca applicata’. Vorrebbe aiutarci a capire meglio questo aspetto del Suo lavoro?

Nell’ambito nel quale lavoro possiamo immaginare l’attività di ricerca compresa tra due poli, da un lato la ricerca di base o fondamentale e dall’altra la ricerca applicata, quest’ultima più orientata a sviluppare materiali innovativi che possano essere industrializzati in tempi bervi. L’interpretazione che ho dato io alla ricerca applicata prevede che si attinga alle conoscenze scientifiche di base, per definire, nello scenario applicativo determinato dal progetto di ricerca, il processo di design e sviluppo di un nuovo materiale polimerico. Questo approccio funziona molto bene quando si crea una buona collaborazione con i partner industriali, solitamente SME, con le quali definiamo i progetti di ricerca.

Dal 2007 lei collabora con la SUPSI, una struttura universitaria che già nel nome sottolinea gli aspetti professionali nella ricerca e formazione. Si è certamente trovato immerso in una realtà diversa rispetto all’Accademia italiana. Come è andata?

L’approdo in SUPSI ha rappresentato un deciso passo verso la ricerca applicata. Nel contesto professionale della SUPSI, il sapere scientifico e le competenze tecniche sono efficacemente integrate e valorizzate in progetti di ricerca applicata che hanno nei nostri partner industriali l’elemento guida indispensabile. Il sapersi confrontare con loro è elemento fondamentale per l’ottenimento degli obiettivi condivisi. In questi anni ho sempre più apprezzato questo approccio alla R&D: trovo molto stimolante l’interazione con le aziende, che trova nel progetto di ricerca il terreno sul quale unire le rispettive competenze e sensibilità. In questi anni ho toccato con mano quanto sia importante uno scambio proficuo tra le parti: i risultati sono sempre stati ottenuti attraverso una eccellente collaborazione con lo staff delle aziende coinvolte. Per contro, uno scambio insufficiente, una scarsa condivisone, hanno portato ad errori di impostazione e a percorsi accidentati.

Potrebbe descriverci degli esempi concreti di progetti di ricerca applicata?

Si, ma solo di quelli che sono andati bene! Scherzi a parte, per darvi una idea di quanto la ricerca che portiamo avanti sia finalizzata allo sviluppo di un prodotto innovativo, posso parlare di due progetti che si sono conclusi con la realizzazione, a livello industriale, dei prodotti ora sul mercato. Con la Biomech Innovations AG abbiamo sviluppato, fino al testing preclinico, una vite dispositivo medicale per la gestione delle fratture complesse (VFLS™), che permette una migliore guarigione, sfruttando polimeri riassorbibili. Con la SIPsa è stato realizzato un materiale polimerico multifunzionale sia conduttivo che resistente alla fiamma, usando come base un polimero ricavato da fonti rinnovabili, modificato con nano-tubi di carbonio. Questo tipo di progetti, complessi e difficili, sono supportati economicamente dalla Confederazione Elvetica, attraverso Innosuisse, l’Agenzia per la promozione dell’innovazione, che co-finanzia progetti di ricerca con l’obiettivo di mantenere alta la competitività delle aziende svizzere. In questo contesto, i progetti durano normalmente 12 – 24 mesi, al termine dei quali l’azienda può già partire con la prototipazione.Tuttavia abbiamo sempre più esperienza di aziende, anche italiane, che iniziano a collaborare con noi attraverso mandati diretti, convinti della nostra attenzione alle loro necessità applicative.

La Sua attività di ricerca è incentrata sulla collaborazione con le aziende; sviluppate anche progetti in autonomia?

Si, le attività di ricerca che possiamo definire strategiche sono pensate per approfondire conoscenze che verranno poi implementate nella ricerca applicata con orizzonti temporali di 2-3 anni. Questi progetti sono finanziati attraverso programmi dedicati della Innosuisse oppure con fondi strategici interni della SUPSI, che ci supporta nell’affrontare tematiche nuove, cooperando tra aree disciplinari diverse.

Come sarà la ricerca applicata in futuro?

Le tematiche che stiamo toccando sono sempre più legate all’utilizzo e valorizzazione di materiali riciclati o di scarto: ad esempio le già citate fibre di carbonio riciclate; un altro esempio la polvere di marmo proveniente delle lavorazioni eseguite direttamente nelle cave. L’approccio alla ricerca è sempre più interdisciplinare: già oggi il mio laboratorio, per poter affrontare progetti complessi, integra ricercatori esperti nell’ambito sperimentale con specialisti nei settori della simulazione e della statistica. Mettiamo molte energie nel costruire una consuetudine a lavorare insieme, valorizzando i know-how di ciascuno.

Ringraziando Andrea Castrovinci per la sua generosa disponibilità, ora la riflessione diventa una sfida aperta. Innovazione, Sviluppo e Futuro sono indubbiamente le parole chiave che Castrovinci mette in campo nella propria professione ma sono, tuttavia, elementi chiave in grado di delineare sfide oggi più che mai necessarie per uscire dall’impasse in cui il nostro tempo (soprav)vive. Il sogno di un’Italia di eccellenze è auspicabile e la visione di Andrea Castrovinci, la sua esperienza, configurano una realistica idea di impresa e ricerca innovative.