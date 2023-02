Innovazione tecnologica, 350 mln dal Mimt. Giuliana (Meditech 4.0): Segnale di fiducia per i Competence Center 

“Il rifinanziamento – prosegue Giuliana – è un segnale di fiducia, che testimonia il ruolo chiave svolto dai Competence Center come motore di innovazione e trasferimento tecnologico.

La firma di oggi, inoltre, assume, per noi, ulteriore valenza strategica. Consente, infatti, anche agli EDIH e ai Seal of Excellence di entrare nel vivo delle loro attività. Un’ottima opportunità per i territori. Meditech 4.0 è tra i protagonisti di ben tre dei 13 progetti approvati dalla Commissione europea, siamo tra i partner dell’Edih P.R.I.D.E., di Heritage SmartLab e di Artes 5.0 Restart Italy, oltre che di Ap-Edih, che ha ottenuto il Seal of Excellence da Bruxelles.

Una firma di grande importanza per le imprese e per la trasformazione del tessuto produttivo italiano, pronto a spiccare un grande salto in avanti grazie alle potenzialità delle tecnologie abilitanti”.