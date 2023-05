Innovazione, “The Urban Doers Grant”: fino a 12mila euro per progetti hi-tech

La DUT Partnership ha pubblicato il bando “The Urban Doers Grant” che chiuderà il 14 giugno 2023. La call vuole sostenere i progetti urbani legati a ricerca e innovazione, sostenendo lo scambio di conoscenze ed esperienze in tutta Europa. In particolare, gli obiettivi sono: sintetizzare le conoscenze e le esperienze testate delle iniziative di Urban Doers al fine di ampliare e tradurre le innovazioni del progetto in altri e/o contesti urbani più ampi; supportare il capacity building tra gli Urban Doers per partecipare alle attività del DUT, come gli inviti congiunti per progetti di ricerca e innovazione.

Possono partecipare al bando gli Urban Doers, ossia: innovatori sociali, associazioni di comunità urbane, ONG, microimprese (con meno di 10 dipendenti), iniziative di quartiere, imprenditori sociali, gruppi di attivisti, organizzazioni della società civile, designer e altri attori dei settori culturali e creativi.

A tutti i dieci progetti selezionati verrà riconosciuto un budget fino a 12.000 euro, che sarà utilizzato per preparare un concept paper (massimo di 9.000 euro) e a investire nella costruzione della comunità (fino a 3.000 euro). Scadenza fissata al 14 giugno 2023.