Innovazione, torna la “maratona di idee”: Leonardo apre le candidature

Leonardo ha aperto le candidature per la partecipazione alla sua “maratona di idee”: l’Innovation Award Leonardo “dedicato – spiega la societa’ – agli oltre 46.000 dipendenti di Leonardo e giunto quest’anno alla quindicesima edizione” e “rivolto dal 2015 anche agli studenti” che “saranno chiamati a realizzare un progetto innovativo”. I giovani “saranno coinvolti attraverso la sfida dell’Innovation, un hackathon della durata di 48 ore che per Leonardo rappresenta una delle metodologie piu’ adatte a stimolare nuove idee. La nuova competizione – indica ancora Leonardo – e’ uno strumento di Open Innovation pensato per lanciare nuove sfide tecnologiche, attingendo anche a contributi esterni”. La societa’ ricorda che “gia’ investe circa il 12% dei ricavi annui in Ricerca & Sviluppo, e intende promuovere e realizzare soluzioni creative destinate all’applicazione in prodotti e servizi”. L’appuntamento “e’ fissato per sabato 16 e domenica 17 novembre al Talent Garden Ostiense di Roma. Il termine per l’invio delle candidature scadra’ il 31 ottobre”, mente “la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Innovation Award si terra’ a Genova a novembre, alla presenza del vertice di Leonardo e di rappresentanti istituzionali. I primi tre team vincitori riceveranno premi in denaro. Saranno premiati anche i vincitori del concorso interno, che negli anni ha visto la partecipazione di circa 30.000 dipendenti di Leonardo e la presentazione di 10.000 progetti innovativi e proposte di brevetto”.