Innovazione, un robot “apprendista” chef: impara a cucinare guardando video ricette

Uno chef robotico ha imparato a cucinare guardando video di ricette. Lo dimostra un esperimento dei ricercatori dell’Universita’ di Cambridge, pubblicato sulla rivista IEEE Access. Gli studiosi hanno programmato uno chef robotico con un ricettario di otto semplici ricette di insalata. Dopo aver visto un video di un umano che dimostrava una delle ricette, il robot è stato in grado di identificare la ricetta in corso di preparazione e di realizzarla. Inoltre, i video hanno aiutato il robot ad arricchire progressivamente il proprio ricettario. Alla fine dell’esperimento, il robot ha trovato da solo una nona ricetta, dimostrando come i contenuti video possano essere una fonte preziosa e ricca di dati per la produzione alimentare automatizzata e potrebbero consentire un’implementazione piu’ semplice ed economica dei robot chef. I cuochi umani possono imparare nuove ricette attraverso l’osservazione, sia che si tratti di guardare un’altra persona cucinare o di guardare un video su YouTube, ma programmare un robot per preparare una serie di piatti e’ costoso e richiede molto tempo. “Volevamo capire se fosse possibile addestrare un robot cuoco ad apprendere nello stesso modo incrementale in cui possono farlo gli esseri umani, identificando gli ingredienti e il modo in cui si combinano nel piatto”, ha dichiarato Grzegorz Sochacki del Dipartimento di Ingegneria di Cambridge, primo autore dell’articolo.

Sochacki, dottorando presso il Bio-Inspired Robotics Laboratory del professor Fumiya Iida, e i suoi colleghi hanno ideato otto semplici ricette di insalate e si sono filmati mentre le preparavano. Hanno poi utilizzato una rete neurale disponibile pubblicamente per addestrare il loro robot chef. La rete neurale era gia’ stata progettata per identificare una serie di oggetti diversi, tra cui la frutta e la verdura utilizzate nelle otto ricette di insalata. Utilizzando tecniche di visione computerizzata, il robot ha analizzato ogni fotogramma del video ed e’ stato in grado di identificare i diversi oggetti e caratteristiche, come il coltello e gli ingredienti, nonche’ le braccia, le mani e il volto del dimostratore umano. Sia le ricette che i video sono stati convertiti in vettori e il robot ha eseguito operazioni matematiche sui vettori per determinare la somiglianza tra una dimostrazione e un vettore. Identificando correttamente gli ingredienti e le azioni del cuoco umano, il robot ha potuto determinare quale ricetta si stava preparando. L’automa chef ha potuto dedurre che se il dimostratore umano teneva un coltello in una mano e una carota nell’altra, la carota sarebbe stata fatta a pezzi. Su 16 video visionati, il robot ha riconosciuto la ricetta corretta nel 93% dei casi, anche se ha individuato solo l’83% delle azioni dello chef umano. Il robot è stato anche in grado di riconoscere che leggere variazioni in una ricetta, come la preparazione di una doppia porzione o un normale errore umano, erano variazioni e non una nuova ricetta. “E’ sorprendente la quantità di sfumature che il robot è stato in grado di rilevare”, ha detto Sochacki. I video utilizzati per addestrare il robot chef non sono come i video di cucina realizzati da alcuni influencer sui social media, che sono pieni di tagli veloci ed effetti visivi e si muovono rapidamente avanti e indietro tra la persona che prepara il cibo e il piatto che sta preparando. “Il nostro robot non e’ interessato ai video di cucina che diventano virali sui social media, sono troppo difficili da seguire ma, in futuro, potrebbero essere in grado di utilizzare siti come YouTube per imparare un’intera gamma di ricette”, ha concluso Sochacki.