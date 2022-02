Innovazione, Unisa lancia l'”App Challenge” 2022: sono 17 progetti innovativi in gara

E’ stata lanciata in diretta live, del dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio dell’assessorato comunale alle Politiche Sociali e Giovanili, l’VIII edizione di App Challenge 2022. Si tratta di un progetto ideato dalla professoressa Rita Francese che coinvolge gli studenti del Corso “Enterprise Mobile Application Development” offerto nell’ambito della Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. L’obiettivo è contribuire a far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole al mondo imprenditoriale in maniera innovativa. Tutte rilevanti, infatti, le aziende di settore coinvolte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzandone sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. Diciassette i progetti in gara che vanno dell’ospitalità integrata contact-less basata su tecnologie IoT, ai percorsi green basati su rilevamento ambientale, al supporto intelligente alla classificazione dei rifiuti per la raccolta differenziata e al controllo remoto di yacht. Tante ed attualissime le tematiche affrontate, dall’assistenza agli anziani, al controllo della salute, alla cura dei clienti di lusso per il settore automotive e abbigliamento. Non manca un occhio particolare al turismo, a cui sono dedicate diverse applicazioni e alla gestione degli amici animali. Sono state utilizzate tecnologie all’avanguardia per la gestione sicura delle informazioni riservate e la realtà aumentata.