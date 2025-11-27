Inpgi: approvati i bilanci di assestamento 2025 e previsionale 2026. Patrimonio in crescita

Il Consiglio di Indirizzo Generale dell’INPGI ha approvato il Bilancio di assestamento 2025 e il Bilancio previsionale 2026, confermando un andamento positivo della gestione. I dati aggiornati mostrano una crescita solida e costante del patrimonio, che al 31 agosto 2025 supera 1 miliardo e 179 milioni di euro, un incremento del 18,6 per cento rispetto al 2024 che testimonia anche l’efficacia della politica di investimento e la stabilità di una gestione capace di crescere anche in un contesto economico complesso. Parallelamente, il dato previsto al 2026 sfiorerà 1 miliardo e 361 milioni.

L’assestamento 2025 registra un avanzo economico di 185 milioni di euro, mentre il previsionale 2026 conferma un risultato molto vicino, pari a oltre 181,6 milioni. Si tratta di dati che consolidano un trend di forte equilibrio economico e che riflettono sia l’andamento particolarmente favorevole della gestione patrimoniale sia l’aumento consistente dei contributi non obbligatori dovuti in particolare alle ricongiunzioni (legge 45 del ’90) con i contributi obbligatori di freelance e parasubordinati sostanzialmente stabili.

Nel 2025, infatti, la contribuzione complessiva — tra lavoro professionale, collaborazioni e ricongiunzioni — raggiunge 205,9 milioni di euro, un valore superiore di oltre 67 milioni rispetto al 2024. Anche le prestazioni risultano in aumento, con un totale di 24,1 milioni nel 2025 e una crescita prevista soprattutto sul fronte delle pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), che raggiungono i 20,5 milioni. L’aumento del numero delle prestazioni, tuttavia, non compromette l’equilibrio complessivo della gestione, che continua a presentare un saldo ampiamente positivo tra entrate contributive e prestazioni erogate, garantendo così capacità programmatoria e sostenibilità di lungo periodo.

Il CIG ha sottolineato come questi risultati rappresentino un segnale importante per l’intera comunità professionale: l’INPGI, nella configurazione attuale, si conferma una gestione previdenziale solida, stabile e capace di guardare con fiducia alle sfide future. La crescita del patrimonio, l’avanzo rilevante e la regolarità degli andamenti economici dimostrano che l’Istituto è pienamente in grado di garantire tutela e sicurezza ai giornalisti autonomi, parasubordinati e liberi professionisti, una categoria sempre più centrale nella trasformazione del mercato del lavoro dell’informazione. In un contesto segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche e difficoltà strutturali del settore editoriale, l’INPGI continua a rappresentare un presidio essenziale di protezione sociale e una garanzia per migliaia di lavoratrici e lavoratori che fanno i conti ancora con compensi troppo bassi che, come segnala il Cda nella relazione sul bilancio, “necessitano della determinazione di un Equo compenso” per i giornalisti non dipendenti.