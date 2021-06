Inpgi: Lorusso (Fnsi), ‘previdenza dipende da lavoro e questo non va precarizzato’

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La previdenza ha bisogno e dipende dal lavoro: la prima dipende dal secondo e quest’ultimo non dev’essere precarizzato”. Questo il concetto espresso dal segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Raffaele Lorusso, nel corso della conferenza stampa che, assieme al presidente Giuseppe Giulietti e ai componenti della giunta esecutiva, con la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni, stamattina ha convocato davanti al ministero del Lavoro, in via Veneto, a Roma. I giornalisti italiani chiedono al governo un cambio di passo e l’apertura di un confronto a tutto campo per individuare le misure necessarie per garantire il rilancio del settore, la ripresa dell’occupazione e la messa in sicurezza dell’Inpgi.