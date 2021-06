Inpgi: minoranza Giunta Fnsi, ‘non aderiamo a proteste davanti a ministero Lavoro’

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La Giunta della Fnsi è stata convocata in sede per stamattina alle 10. Si parla di un contratto di lavoro minore. Poi apprendiamo dalla newsletter del sindacato che ci sarà una conferenza stampa davanti al Ministero del Lavoro dal titolo: ‘Il destino dell’Inpgi e il futuro dell’informazione’, cui parteciperanno il presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, il segretario, Raffaele Lorusso, la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni, e la Giunta Fnsi. Tra l’altro non si capisce come mai se il fulcro della protesta è l’Inpgi, sia stata chiamata la Giunta Fnsi e non il CdA dell’Inpgi”. E’ quanto si legge in un comunicato dei consiglieri di minoranza della Giunta della Fnsi.