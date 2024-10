Inps: 4,8 milioni pensionati sotto i 1.000 euro, 3 mln sono donne

Roma, 24 ott. (askanews) – Nel 2023 i pensionati con assegni mensili sotto i 1.000 euro sono stati 4.786.521 pari al 29,5% del totale. E’ quanto rileva l’osservatorio dell’Inps sulle pensioni, aggiungendo che di questi 1.753.161 sono uomini e 3.033.360 donne. L’Inps osserva che 15,9 milioni delle pensioni (il 69,5% del totale) ha importi inferiori a 1.500 euro lordi mensili. Circa la metà (8,1 milioni) ha importi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili e rappresenta il 35,3% del numero totale delle pensioni. Le pensioni fino a 500 euro sono 4,6 milioni e costituiscono il 20% del totale, mentre quelle tra 1.000 e 1.500 euro sono 3,3 milioni, pari al 14,1% del totale. I restanti 7 milioni di pensioni (il 30,5% del totale) superano i 1.500 euro lordi mensili. Passando all’analisi dei pensionati per classe di reddito pensionistico, costituito dalla somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dal pensionato, siano esse di tipo previdenziale, indennitario o assistenziale, si osserva che la distribuzione si sposta verso le classi di reddito più elevate. La prima classe di importo mensile, infatti, rappresenta il 10,5% dei pensionati; la seconda (tra 500 e 1.000 euro) il 19%; la terza classe, tra i 1.000 e i 1.500 euro, il 18,5%; infine i pensionati con redditi pensionistici oltre i 1.500 euro mensili sono oltre 8,4 milioni, pari al 52% del totale dei pensionati. Dall’analisi delle differenze tra redditi maschili e femminili si osserva che le classi di reddito pensionistico oltre i 1.500 euro mensili sono popolate più da maschi che da femmine. In queste classi i pensionati rappresentano il 62,1% del totale dei maschi, mentre per le pensionate l’analoga quota scende al 42,5%.