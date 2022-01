Inps, a dicembre 1,37 mln di famiglie con Rdc: record in Campania (il 21% del totale)

A dicembre le famiglie con il Reddito o la Pensione di cittadinanza erano 1,37 milioni con un importo medio mensile di 545 euro (576 euro per il RdC e 280 euro per la PdC). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza, secondo il quale nel mese erano oltre tre milioni le persone coinvolte. Nel corso del 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di Pensione di cittadinanza sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546 euro.

A fronte di 1.375.728 famiglie che a dicembre hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza, oltre 858mila sono residenti nel Sud e nelle isole (il 62,4%) per oltre due milioni (2.029.069) di persone coinvolte mentre 301.581 famiglie vivono al Nord (per 592mila persone coinvolte) e 215.680 al Centro (per 428mila individui coinvolti). La regione con il maggior numero di nuclei percettori di RdC/PdC è la Campania (21% delle prestazioni erogate), seguita da Sicilia (18%), Lazio (10%) e Puglia (9%).

Circa il 60% dei nuclei percepisce un importo mensile fino a 600 euro, mentre all’estremo opposto neanche l’1% percepisce un importo mensile superiore a 1.200 euro. La classe modale e’ quella dei nuclei mono componente con importo mensile compreso tra 400 e 600 euro (323 mila, un nucleo su quattro). Quanto alla cittadinanza, nell’87% dei casi il richiedente la prestazione risulta di cittadinanza italiana, nel 9% e’ un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 4% e’ un cittadino europeo ed infine, quota rigorosamente residuo, i familiari di tutti i casi precedenti. Se si guarda all’intero 2021 le famiglie che hanno avuto almeno una mensilita’ di Reddito o di Pensione di cittadinanza sono 1.763.257 e tra queste oltre un milione risiede al Sud (1.056.850). Le persone coinvolte nel complesso sono 3,93 con una larga percentuale nel Sud (2,5 milioni).