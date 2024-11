Inps, dal 2 dicembre le misure di sostegno per il settore moda

Partono dal 2 dicembre le misure di sostegno per la crisi del settore moda. Lo annuncia l’Inps in una nota. A partire da lunedì 2 dicembre infatti, le aziende operanti nei settori della moda (che lavorano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto usufruire agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzati) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotto dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda. «Nella circolare numero 99 del 26 novembre 2024 pubblicata dall’Istituto – si inoltre legge nella nota Inps – si specifica che, dal 3 dicembre per i 15 giorni successivi, i datori di lavoro che svolgono le attività dettagliate nell’allegato 1 della circolare possono inviare le domande riferite a periodi di riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa già intervenute a decorrere dal 29 ottobre 2024. Possono essere richieste al massimo 9 settimane di trattamenti, a copertura di periodi che devono comunque collocarsi entro il 31 dicembre 2024».