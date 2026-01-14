Inps e 4.Manager insieme per promuovere la cultura previdenziale nelle imprese

Inps e 4.Manager (ente bilaterale di Confindustria e Federmanager) hanno sottoscritto un’intesa per promuovere la cultura previdenziale e del welfare nel sistema delle imprese, nella consapevolezza del ruolo strategico che la previdenza riveste per la stabilità economica, sociale e istituzionale del Paese.

L’accordo si colloca in un quadro di collaborazione tra istituzioni pubbliche e corpi intermedi, orientato a rafforzare la comprensione del sistema previdenziale come componente essenziale delle politiche del lavoro e della sostenibilità organizzativa. La previdenza viene così valorizzata non come mero adempimento formale, ma come strumento di responsabilità, pianificazione e tutela delle persone lungo l’intero arco della vita lavorativa.

Il Protocollo prevede iniziative congiunte di informazione e formazione rivolte al management e alle imprese, sperimentazioni territoriali e settoriali in specifiche filiere produttive, nonché attività dedicate ai temi della transizione generazionale. Particolare attenzione è rivolta all’integrazione tra welfare pubblico e welfare contrattuale, al fine di favorire approcci coerenti e complementari e superare frammentazioni operative.

Le attività saranno accompagnate dall’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra l’Istituto e 4.Manager incaricato di monitorare l’attuazione delle iniziative e di valutarne l’efficacia, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle competenze dei soggetti coinvolti.

Nel presentare l’intesa, il presidente dell’INPS Gabriele Fava ha richiamato “il ruolo centrale delle imprese nel sistema previdenziale nazionale, sottolineando come da esse transitino i contributi di milioni di lavoratori e una parte significativa delle prestazioni e dei servizi di welfare. Rafforzare la cultura previdenziale significa contribuire alla qualità del lavoro, alla tutela delle persone e alla solidità complessiva del sistema Paese”.

“La previdenza – dichiara Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager – non è più un adempimento burocratico ma una scelta strategica che parla di visione, responsabilità e futuro. Una leadership forte nasce dalla capacità di governare il cambiamento, integrando innovazione, welfare e competenze. Con questo accordo rafforziamo un’alleanza con l’INPS che rimette al centro la persona e il valore sociale dell’impresa. Accompagnare i manager e le imprese nella complessità previdenziale e favorire l’integrazione tra welfare pubblico e aziendale significa investire nella qualità della nostra classe dirigente e nel rafforzamento del tessuto industriale del Paese”.