Inps e Inail, indagine parlamentare sulla gestione del patrimonio immobiliare

La commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sta per dare il via alla nuova indagine conoscitiva, annunciata nel luglio dello scorso anno dal presidente, il deputato della Lega Alberto Bagnai, sulle “politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali”. Il primo organismo ad essere ascoltato sarà l’Inps: giovedì 22 gennaio, infatti, al termine dell’ufficio di presidenza convocato per le 8:30, si terrà l’audizione del presidente dell’Istituto pensionistico Gabriele Fava. L’indagine, ha spiegato Bagnai, non sarà molto lunga e fra i soggetti da ascoltare ci sarà anche l’Inail, l’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.