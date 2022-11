Inps, è online la demo del nuovo portale

Da oggi è disponibile la demo del nuovo portale Inps. Si tratta di un’anteprima a “contenuti limitati” del nuovo sito dell’Istituto, dove gli utenti potranno lasciare commenti e osservazioni, contribuendo alla sua realizzazione e al suo consolidamento.

La nuova versione del portale si caratterizza per una grafica semplice e intuitiva e per una rinnovata organizzazione dei contenuti. La sua progettazione è avvenuta attraverso sette differenti fasi di ricerca e analisi che hanno condotto all’attuale demo:

analisi dei dati storici di navigazione;

interviste dirette agli utenti, volte ad evidenziare esigenze e problemi del sito attuale;

survey on line con gli utenti, volta ad evidenziare dati quantitativi sulle preferenze d’uso;

creazione di prototipi verosimili e navigabili tramite cui la nuova navigazione è stata sperimentata con gli utilizzatori finali;

coprogettazione con l’utenza della nuova architettura informativa con un campione ridotto di utenti e verifica comparata con la precedente architettura test di usabilità sulle sezioni più significative.

Il prodotto così realizzato verrà ora sottoposto alla valutazione di una platea di utenti più vasta. Grazie alla condivisione dei suggerimenti e dell’esperienza dei cittadini, che navigano ogni giorno sul sito per accedere alle informazioni e ai servizi dell’Istituto, sarà infatti possibile rispondere direttamente alle esigenze dell’utenza, evidenziare le aree di miglioramento e intervenire prontamente su eventuali criticità non emerse nelle fasi precedenti.

In questa demo sono al momento accessibili solo alcune sezioni organizzate seguendo la struttura e gli standard del nuovo portale INPS. Entrando maggiormente nel dettaglio, i contenuti relativi ai servizi sono organizzati in quattro macrocategorie: “Pensioni e previdenza”, “Lavoro”, “Sostegni, sussidi e indennità”, “Imprese e Liberi Professionisti”. Ciascuna di queste aree è suddivisa in ulteriori categorie e sottocategorie che consentono alle differenti tipologie di utenti di selezionare progressivamente gli argomenti di interesse, fino al raggiungimento del contenuto o servizio desiderato.

Per fornire la propria opinione sulla demo e sull’esperienza di navigazione basterà accedere al sito Inps, scorrere verso il basso, cliccare su “Lascia la tua opinione” e seguire le indicazioni. I contributi saranno raccolti e visionati da chi si occupa della progettazione e realizzazione del sito, sia a livello tecnico sia a livello comunicativo, e verranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione e il continuo miglioramento del portale istituzionale.