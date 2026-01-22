Inps, ecco numeri e valore del patrimonio immobiliare

L’Inps possiede ancora un patrimonio immobiliare rilevante, articolato tra immobili strumentali e immobili da reddito, destinati rispettivamente allo svolgimento delle attività istituzionali e alla valorizzazione economica. A fornire i dati aggiornati è stato il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, Gabriele Fava, intervenuto in audizione presso la Commissione parlamentare per il controllo delle forme pensionistiche.

Le categorie

Il patrimonio immobiliare dell’Inps è suddiviso in due macro-categorie principali:

Immobili strumentali , utilizzati per l’erogazione dei servizi e per le funzioni istituzionali dell’ente;

Immobili da reddito, destinati alla valorizzazione economica e alla produzione di entrate.

Si tratta di beni acquisiti nel tempo attraverso acquisizioni dirette, donazioni, lasciti, nonché tramite l’incorporazione di enti previdenziali soppressi. Il portafoglio immobiliare comprende inoltre quote di fondi di investimento immobiliare, gestiti da diverse società di gestione del risparmio (SGR), derivanti sia da sottoscrizioni dirette sia dai patrimoni degli enti progressivamente confluiti nell’INPS.

Le sedi: 614 strutture

Per quanto riguarda gli immobili strumentali, ovvero quelli che ospitano le sedi istituzionali dell’Inps, Fava ha spiegato che la loro distribuzione segue criteri di prossimità all’utenza e di ottimizzazione degli spazi, in modo da garantire un servizio capillare sull’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, le strutture operative sono 614, così suddivise:

199 immobili di proprietà

415 immobili in godimento a vario titolo (locazione o altre forme di utilizzo)

Il bilancio

Secondo l’ultimo rendiconto generale approvato, il valore di bilancio netto degli immobili strumentali al 31 dicembre 2024 ammonta a circa 372 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono circa 18 milioni di euro relativi alle strutture sociali ex Inpdap, per un totale complessivo netto di circa 390 milioni di euro.

Un asset strategico

I dati illustrati dal presidente Fava confermano come il patrimonio immobiliare continui a rappresentare una leva strategica per l’Inps, sia sul piano operativo sia su quello economico-finanziario, in un contesto di attenzione alla sostenibilità e all’efficienza della spesa pubblica.