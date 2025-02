ROMA (ITALPRESS) – Con l’Accademia Inps “l’obiettivo è guardare al futuro attraverso una preparazione che è una necessità fondamentale per potere realizzare i sogni di tutti ma soprattutto per raggiungere obiettivi che ci stiamo prefiggendo come Istituto e a favore del Paese”. ha detto il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, all’inaugurazione del nuovo centro di eccellenza dedicato alla formazione e alla promozione della cultura previdenziale.

xi2/ads/gtr