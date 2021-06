Inps, in Campania 275.000 famiglie con il reddito di cittadinanza: come l’intero Nord

In Campania le famiglie che a maggio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza sono state oltre 275.000, un numero che sfiora quello dell’intero Nord (281.786). E’ quanto emerge dalle tabelle appena pubblicate dall’Inps sul reddito di cittadinanza secondo le quale le persone coinvolte in Campania dal beneficio sono 716.000 mentre l’importo per famiglia medio e’ di 623 euro. Al Nord le persone coinvolte in 281.786 famiglie sono 557.500. L’importo medio per ogni nucleo e’ di 479 euro. Nel Sud e nelle Isole le famiglie titolari a maggio della misura di contrasto alla poverta’ sono 818.603 per 1.960.220 persone coinvolte.