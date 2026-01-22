Inps: nel 2025 liquidate 202.708 pensioni anticipate (-9,9%)

Roma, 22 gen. (askanews) – Nel 2025 l’Inps ha liquidato 202.708 anticipate rispetto alle 225.046 dell’anno precedente (-9,9%). E’ quanto rileva l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento. Il dato del 2025, precisa l’istituto, è provvisorio e, pertanto, potrebbe segnare un aumento. Lo scorso anno sono state liquidate 267.332 pensioni di vecchiaia rispetto alle 276.603 del 2024 (-3,3%); 53.601 invalidità (62.400 nel 2024); 210.863 superstiti (238.832 nel 2024).

Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 sono state 831.285 per un importo medio di 1.229 euro (1.326 euro per le gestioni previdenziali). Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2024 è stato di 901.152 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.218 euro.

Analizzando le singole gestioni, il Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti) ha totalizzato 361.364 pensioni nel 2024 e 328.441 nel 2025. Seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 128.907 e 114.181; artigiani (88.319 e 83.098); commercianti (77.161 e 73.703); parasubordinati (48.841 e 48.019); coltivatori diretti, coloni e mezzadri (34.072 e 29.909). Gli assegni sociali sono stati 98.271 nel 2024 e 96.781 nel 2025.

Sul dato pesa la stretta degli ultimi anni Roma, 22 gen. (askanews) – Nel 2025 il numero di pensioni liquidate dall’Inps con Opzione donna sono state 2.147, in calo del 40,5% rispetto alle 3.612 dell’anno precedente. E’ quanto rileva l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento. Su questo dato pesa la stretta degli ultimi anni sulla misura che consente alle donne di uscire dal lavoro in anticipo, calcolando l’intero montante pensionistico con il sistema contributivo.