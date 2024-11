Inps: Nel 2023 dipendenti in aumento nel settore privato (+4%.) Retribuzione media annua: 23.662 euro

Nel 2023, il numero di lavoratori dipendenti intermittenti con almeno una giornata retribuita e’ stato di 722.935, evidenziando un aumento del 4 per cento rispetto al 2022. Quasi i due terzi di questi lavoratori sono impiegati nelle regioni del Nord, con una prevalenza femminile (52 per cento). La retribuzione media annua per i lavoratori intermittenti si attesta a 2.579 euro, con picchi nelle fasce d’eta’ piu’ elevate. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, nel 2023 sono stati registrati 938.397 dipendenti, in calo rispetto all’anno precedente (-3,7 per cento). Anche in questo caso, la maggior parte dei lavoratori e’ di sesso maschile (57,3 per cento). La retribuzione media per i lavoratori in somministrazione e’ di 10.092 euro, con valori piu’ elevati per gli uomini (11.293 euro) rispetto alle donne (8.479 euro). La distribuzione geografica dei lavoratori in somministrazione mostra che il 68,7 per cento e’ impiegato nelle regioni del Nord, il 18,2 per cento al Centro, il 9,9 per cento al Sud e il 3,2 per cento nelle Isole.