Inps, via libera agli sgravi fiscali per chi assume giovani Neet

Via libera dell’Inps alla fruizione del nuovo incentivo per favorire l’assunzione di giovani Neet fino a 30 anni. Lo sgravio, pari al 60% della retribuzione lorda mensile, assisterà i datori di lavoro del settore privato per i primi dodici mesi dalla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° giugno 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Lo rende noto l’Istituto di previdenza con la Circolare n. 68/2023 in cui detta le istruzioni attuative in merito alla misura contenuta nell’articolo 27 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. “decreto lavoro”).

La disposizione introduce un nuovo sgravio contributivo per sostenere le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (esclusi i rapporti di lavoro domestico), di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti. Tale incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La misura, spiega l’Inps, si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

I lavoratori devono avere i seguenti requisiti: