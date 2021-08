Insegnamento della lingua italiana, il consolato Usa promuove il bando Fulbright

Il Consolato Generale USA di Napoli fa sapere attraverso la sua pagina Facebook che fino al 10 settembre è aperto il bando Fulbright – Flta Program che offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese.

Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese.

Maggiori informazioni alla pagina web dedicata al bando o alla mail info@fulbright.it