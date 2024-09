‘Inside Out 2’ arriva in streaming: è il film d’animazione di maggior successo in sala

(Adnkronos) – Il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempo arriva oggi, mercoledì 25 settembre, in streaming su Disney+. Si tratta di ‘Inside Out 2’, una produzione Disney Pixar: è attualmente l’ottavo film che ha incassato di più nella storia del box office mondiale ed è il quarto film con il più alto incasso di tutti i tempi in Italia.

Celebrato anche dalla critica, il film è il sequel di ‘Inside Out’, scritto e diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, e premiato nel 2016 con l’Oscar, il Golden Globe e il BAFTA.

Dopo nove anni tornano le emozioni di ‘Inside Out’. Riley ormai è diventata un’adolescente e il Quartier Generale nella sua mente viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Imbarazzo, Invidia ed Ennui (Noia).

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci sono Stella Musy (Gioia), Melina Martello (Tristezza), Paolo Marchese (Rabbia), Daniele Giuliani (Paura), Veronica Puccio (Disgusto), Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia), Federico Cesari (Imbarazzo), Sara Ciocca (Riley) e Stash (Lance Slashblade).

Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, con una sceneggiatura di Meg LeFauve e Dave Holstein, ‘Inside Out 2’ vanta inoltre una colonna sonora composta da Andrea Datzman. Il film dura 96 minuti, è disponibile su Disney+ a partire dal 25 settembre ed è adatto ai bambini dai sei anni in su secondo le indicazioni della piattaforma streaming Disney.