Insieme per la natalità, a Napoli istituzioni e Associazioni familiari si confrontano sulla legge regionale

Il 25 marzo, alle ore 17, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Piazza Bovio, si svolgerà l’Assemblea Regionale del Forum delle Associazioni Familiari della Campania.

L’incontro sarà occasione per un confronto sulla necessità di promulgare una legge regionale a sostegno delle famiglie e della natalità, che ha visto nella recente Delibera Regionale n. 24 del 17/01/24,“Campania per le famiglie e la natalità”, un importante punto di partenza.

Da circa tre anni il Presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Campania, Nino Di Maio, affiancato dai componenti di Campania in Dialogo (Pastorale Familiare, Caritas Pastorale sociale e del lavoro e Aggregazioni laicali regionali), con il sostegno dell’Inps della città Metropolitana, nella persona del direttore, Roberto Bafundi, sta sostenendo l’importanza di interventi incisivi e duraturi che possano porre un argine alla grave piaga della denatalità che attanaglia tutto il nostro Paese ed in particolare la nostra regione. La Famiglia è il nucleo centrale della Società e va costantemente sostenuta nella sua crescita: senza figli non c’è futuro.

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si è impegnato a portare avanti questa fondamentale misura legislativa e lo conferma la sua volontà di essere presente all’Assemblea, al fianco del Forum.

Interverranno, oltre a tutte le Associazioni in rete con il Forum Regionale e con i Forum Provinciali di Avellino, Napoli e Salerno, Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Mons. Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Giancarlo Blangiardo, già Presidente Istat, Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, Roberto Bafundi, Presidente INPS Città Metropolitana, Gaetano Torrente, Unione Industriali di Napoli, Giovanni Gallo, Presidente Forum Famiglie Puglia, Paola D’Alesio, Presidente Forum Famiglie Abruzzo, Adriano Bordignon, Presidente nazionale Forum Famiglie.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.