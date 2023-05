“Insieme per la ricerca”, Gala di beneficenza della Fondazione Mediolanum

Grande successo di pubblico e di partecipazione per il Gala di beneficenza “Insieme per la ricerca” organizzato e promosso dalla Fondazione Mediolanum e dall’ufficio dei consulenti finanziari di Napoli a favore della Fondazione Bambino Gesù Onlus di Roma svoltosi presso la Fondazione Made in Cloister di Napoli. Nel corso della serata, alla presenza del Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Francesco Avallone e del Segretario Generale della Fondazione Mediolanum Virginio Stragliotto, è stato lanciato il progetto di ricerca focalizzato sulle malattie genetiche degenerative della retina, malattie rare cosiddette orfane, che per la prima volta saranno affrontate attraverso l’utilizzo delle cellule staminali.Contestualmente, la Fondazione Mediolanum ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa.

La serata, condotta da Alfredo Sangiovanni, Responsabile Sviluppo Private Banking Banca Mediolanum Napoli, ha visto la presenza di Costante Turchi, Responsabile CentroSud di Banca Mediolanum, e del Responsabile Divisione Investment Banking Diego Selva. Ospite d’onore dell’evento lo scrittore Maurizio de Giovanni, che ha incantato i presenti raccontando la storia di alcuni classici della canzone napoletana interpretati da Francesca Curti Giardina. Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo 1998 ha regalato agli invitati una sua performance e una sua testimonianza a sostegno dell’iniziativa di ricerca.

All’evento hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale, culturale, editoriale e scientifico napoletano fra i quali, per l’Unione industriali Napoli, i vicepresidenti Vittorio Genna e Carlo Palmieri, il presidente dei Giovani imprenditori Alessandro Di Ruocco e la Presidente della sezione Industria Meccatronica Simona Capasso, e poi ancora Annamaria Colao, Presidente della società italiana di Endocrinologia e titolare della Cattedra Unesco Federico II di Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Maria Giovanna e Raffaella Paone, Michele Klain, Luciano Punzo, Salvatore Isaia.

Fondazione Mediolanum, presieduta da Sara Doris (vicepresidente di Banca Mediolanum), raddoppierà i fondi raccolti durante la serata. Dal 2005 al 2022 Fondazione oltre 1.000 progetti in 52 Paesi nel mondo, Italia compresa, erogando oltre 30 milioni di euro e aiutando 188.000 bambini in difficoltà.