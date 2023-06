Institut Francais di Napoli, ciclo di incontri sulla danza

Nell’ambito della sua programmazione estiva, l’institut français Napoli sede anche del Consolato di Francia di cui il Console Lise Moutoumalaya , propone un ciclo inedito sulla danza in partenariato con delle associazioni napoletane.Questo ciclo è l’occasione per conciliare varie forme di espressione artistica : cinema, danza e musica, allo schermo e anche performance dal vivo, il pubblico è invitato a partecipare in diretta alle festività.Ogni settimana, all’institut français Napoli, la serata inizierà con un film francese che si tratti di grandi classici come Les demoiselles de Rochefort con Catherine Deneuve, oppure di produzioni più recenti come Polina con Juliette Binoche oppure Je ne suis pas là pour être aimé di Stéphane Brizé.Questo ciclo ciné dansant ricorda a che punto la danza, sotto ogni sua forma, fa parte del patrimonio comune ed è essenziale per il benessere delle nostre società. Infatti, 91 balli provenienti da 64 paesi dei 5 continenti sono iscritti al patrimonio immateriale dell’Unesco. Per quanto riguarda la Francia, l’Unesco censisce il gwoka, ballo ritmico della Guadelupa, il Malaya dell’isola della Réunion, il fest-noz della Bretagne. Tutte illustrano la ricchezza e la diversità dei nostri territori.Il partenariato con le scuole di danza locali permetterà a chi lo desidera di confermare il suo talento sulla pista da ballo o di iniziarsi ad un ballo diverso ogni settimana.