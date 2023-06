Institut Francais di Napoli, riapre la mediateca

L’Institut Francais in Napoli annuncia : “Siamo molto felici di annunciare la riapertura ufficiale della mediateca dell’Istituto Francese di Napoli il venerdì 9 giugno. Per celebrare questa ripresa, vi invitiamo ad un aperitivo dalle 18 alle 19 alla presenza della Sig.ra Lise Moutoumalaya, Console Generale di Francia e Direttrice di IF Napoli.”.L’Institut Francais ospita tra l’altro l’8 Giugno, l’ultimo lavoro dell’autore francese Philippe Vilain​ in anteprima «Pupetta» (Gremese Editore 2023), romanzo ispirato alla figura di Pupetta Maresca che ne ripercorre la vita, dall’adolescenza fino alla scarcerazione nel 1965. Insieme all’autore interviene la prof.ssa Emilia Surmonte. Residente e innamorato di Napoli e della cultura partenopea da anni, Philippe Vilain – dopo le recenti pubblicazioni Napoli mille colori e Un mattino d’inverno – dedica il suo ultimo libro ad Assunta Maresca, un personaggio balzato alle cronache nazionali per una vicenda che è un perfetto mélange di amore, onore e vendetta passionale. Assunta Maresca cresce nella Napoli degli anni Cinquanta, in un quartiere dove la violenza era all’ordine del giorno: Materdei. Giovane, bella, ambiziosa e con il desiderio di diventare un’attrice, nel 1954 incontra Pasquale – “Pascalone ‘e Nola” per i colleghi camorristi – e se ne innamora co nvolando a nozze. Appena ottanta giorni dopo il matrimonio, Pasquale viene assassinato da un clan rivale e Pupetta, che nel frattempo ha saputo di essere incinta, rimane improvvisamente vedova prendendo però una drastica decisione: vendicare se stessa e il marito. Ha così inizio la carriera di “Madame Camorra” che, con lucidità e acume, Vilain indaga e descrive ricostruendone la natura e restituendone quella determinazione e sete di rivalsa che l’hanno resa celebre in tutti i rotocalchi, e che ha dato spunto anche alla realizzazione di film e serie tv. Philippe Vilain è autore di romanzi di grande successo, pubblicati in Francia da Gallimard, Grasset e ultimamente da Laffont. Tra questi, sono editi in Italia da Gremese: Falso padre (2009), Non il suo tipo (2012, adattato per il cinema da L. Belvaux e premio internazionale “Scrivere per Amore”), La moglie infedele (2013, in Francia premio Jean-Freustié), La ragazza dalla macchina rossa (2018), Un mattino d’inverno (2020) e Napoli mille colori (2021). Ha curato volumi collettivi (Bella Italia, 2022, ed Écrivains d’Italie, 2023) e scritto saggi come il Quadernetto sulla timidezza (2011, Gremese) e La Littérature sans idéal (2016, Grasset). Vilain è inoltre direttore della collana “Narratori francesi contemporanei” (di cui quest’opera, dal semplice titolo Pupetta, fa parte) e docente di letteratura francese all’Università Federico II di Napoli. La sua produzione letteraria è molto studiata in ambito universitario, come dimostra la monografia recentemente pubblicata da Francesco Paolo Alexandre Madonia Philippe Vilain, l’amour en ses discours(Mimesis).