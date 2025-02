Instituto Cervantes: lo scrittore argentino Andrés Neuman inaugura la XIV edizione del corso di traduzione letteraria per l’editoria

L’Istituto Cervantes di Napoli inaugura la XIV edizione del corso di traduzione letteraria per l’editoria con Andrés Neuman. Il poeta, scrittore e traduttore argentino, naturalizzato spagnolo, sarà protagonista mercoledì 5 febbraio alle ore 16.30 dell’incontro dal titolo “La traduzione è un altro originale: dialogo con lo scrittore Andrés Neuman“. L’evento, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con l‘Università degli Studi di Napoli L’Orientale e si terrà presso la sede napoletana dell’Instituto Cervantes, in via Chiatamone, 6G.

In dialogo con gli ispanisti Marco Ottaiano e Augusto Guarino, Neuman affronterà il tema della traduzione come esperienza personale, del tradurre e dell’essere tradotto, sottolineando l’importanza del rapporto tra autori e traduttori. Come già scritto nel suo libro Barbarismos, la traduzione è l’unico modo umano di leggere e scrivere allo stesso tempo.

Classe 1977 originario di Buenos Aires, Andrés Neuman è cresciuto a Granada, dove ha frequentato l’Università e ha insegnato Letteratura Ispano-Americana. Nel 2009 ha vinto il Premio Alfaguara con il romanzo Il viaggiatore del secolo, votato tra i cinque migliori romanzi dell’anno in lingua spagnola da El País e El Mundo. All’età di 22 anni, è stato finalista del Premio Herralde con il suo primo romanzo, Bariloche. Considerat o dalla critica internazionale uno dei migliori scrittori in lingua spagnola della sua generazione ha vinto numerosi premi. Tra i suoi libri, tradotti in più di venti lingue, vanno ricordati: La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo , Hablar solos, Fractura, Umbilical e P equeño hablante.

L’incontro con Andrés Neuman, inoltre, inaugura le attività culturali dell’Instituto Cervantes di Napoli per l’anno 2025. Tra le iniziative organizzate questo mese dall’istituto diretto da Ana Navarro, martedì 11 febbraio alle ore 17:30 è in programma la conferenza online della scienziata Maria Covadonga Astorga Llorens. L’iniziativa – che si potrà seguire sulla piattaforma Zoom dell’Instituto Cervantes – rientra nelle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna e della Bambina nella Scienza.

Giovedì 13 febbraio , invece, l’Instituto Cervantes rende omaggio al poeta Rafael Alberti con un seminario a cura della prof.ssa Francesca Coppola (ricercatrice in Lingua e Traduzione spagnola presso l’Università eCampus). L’incontro – in programma alle ore 15:30 presso la sede dell’Instituto Cervantes di Napoli – rientra nelle celebrazioni del centenario dell’assegnazione del Premio Nacional de Poesía (1925-2025) ad Alberti, per l’opera prima “Marinero en tierra“.

Giovedì 20 febbraio alle ore 10, presso la Sala Caratteri della Fondazione Foqus si terrà la conferenza della storica dell’arte María del Mar Villafranca Jiménez dedicata a Mariano Fortuny y Madrazo (Granada 1871-Venezia 1949). L’artista originario di Granada, ma veneziano d’adozione, è considerato una tra le figure più affascinanti del panorama artistico iberico. La sua inclinazione alla sperimentazione ha trovato spazio fertile in diversi ambiti artistici: pittura, scultura, incisione, fotografia, teatro, illuminotecnica, design, moda e tessuti decorativi.