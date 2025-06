Insula, nel complesso di San Lorenzo Maggiore a Napoli la presentazione della mostra di Biasucci

Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 11, nella Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, si terrà la presentazione del progetto Insula di Antonio Biasiucci a cura di Gianluca Riccio. Oltre all’artista e al curatore, saranno presenti i partner istituzionali del progetto.

Il progetto Insula, a cura di Gianluca Riccio e ideato dall’associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea, è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei della Campania, della Certosa di San Giacomo di Capri come partner di progetto, e della partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre Napoli come partner culturali.

Sarà esposta in anteprima una selezione di fotografie della mostra Insula che aprirà a fine luglio a Capri e che propone una rilettura poetica e visionaria di Antonio Biasiucci del paesaggio caprese.

Con l’occasione sarà proiettato il video Insulario. L’alfabeto visivo di Antonio Biasiucci realizzato da Valeria Laureano in collaborazione con la Scuola di Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che accompagna e documenta le diverse fasi di progettazione del lavoro svolto dal fotografo campano nel corso della sua residenza sull’isola di Capri.