Insulti razzisti a Juan Jesus, Acerbi assolto per mancanza di prove

Roma, 26 mar. (askanews) – Il giudice sportivo della Serie A ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di prove. Per questo motivo, quindi, il 35enne non è stato sanzionato né squalificato e sarà tra i convocati per la partita contro l’Empoli di lunedì 1° aprile.

Ecco un passo significativo della sentenza con cui il Giudice sportivo ha assolto Acerbi: “Essendo raggiunta sicuramente la prova dell`offesa, ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza”.