Claudio Quintano, già Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Integrazione e Formazione degli Immigrati. Il tema come si presentava nel 2004

Estratto dagli Atti di un Convegno di circa 20 anni fa. – Seconda giornata di Studi – del Convegno sulla “Formazione ed integrazione degli immigrati” 29 e 30 novembre 2004, organizzato della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “della Seconda Università degli Studi di Napoli,- L’intervento è a pp. 143-174 degli Atti del Convegno (2006) curati da Ida Caracciolo e Maria Clelia Ciciriello, delle Edizioni Scientifiche Italiane. Non è certo poco interessante il tema della formazione e della integrazione dei migranti visto che se ne parla ancora oggi, purtroppo in termini di problema insoluti con connotazioni drammatiche sotto l’osservazione, molto accurata, per la verità, della comunicazione specializzata nazionale ed internazionale. Qui di seguito alcuni flash dal mio intervento organizzativo di Preside sul tema.

L’esistenza di innumerevoli sfaccettature del tema di questo convegno mettono in soggezione chi, come me, statistico, deve introdurre i lavori di esperti giuristi, molti dei quali dei veri e propri “padri” delle elaborazioni delle tematiche che hanno ispirato la prima premitura delle normative, altri che operano sul fronte della costruzione noon secondaria dei connettivi delle norme e dei grandi meccanismi ministeriali e diplomatici, regolanti le attività di numerosi soggetti , e quindi non solo i oggetti nazionali implicati. Molti tasselli del complesso mosaico sono diffusi nel “precipitato”, a livello dell’intero Stato, di incontri, come questi, delle giornate della cooperazione Italiana del novembre dicembre 2004 – “Far crescere il mondo fa crescere anche l’ambito degli incontri della cooperazione che si stanno tenendo in tutta Italia, innestando un importante percorso di riflessione a 360 gradi sui temi centrali della cooperazione e sulle attività che il nostro Paese attiva nel mondo, per dare quindi continuità efficacia e sostenibilità oltre che coerenza ai programmi dell’aiuto pubblico italiano allo sviluppo. Tutto ciò sotto l’egida di una serie di enti ed istituzioni: Governo, Parlamento, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Istituto per la cooperazione universitaria, delle Università pontificie, Istituti e Centri di ricerca, AssociazionI, Enti locali, ed altri Livelli…….

Tasferirsi su Research Gate [225A] 2006 – Claudio QUINTANO, Formazione ed integrazione degli immigrati, in, Atti del Convegno su Migrazione, Formazione ed Integrazione, 29 e 30 novembre 2004, Ida CARACCIOLO. e Maria Clelia CICIRIELLO (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 143-174 (qui)