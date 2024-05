Intel-Apollo, Vicino accordo da 11 mld usd per impianto Irlanda

New York, 13 mag. (askanews) – Il gigante dei chip Intel è in trattative avanzate per una transazione in cui Apollo Global Management fornirebbe più di 11 miliardi di dollari per aiutarlo a costruire uno stabilimento in Irlanda.

Secondo il Wall Street Journal Le due aziende sono in trattative esclusive per un accordo che potrebbe concludersi nelle prossime settimane, secondo persone a conoscenza della questione, ammesso che i piani non vengano deragliati.

Sotto la guida dell’amministratore delegato Pat Gelsinger, Intel sta costruendo o espandendo stabilimenti in Arizona, Ohio, Irlanda e in molte altre località, con l’obiettivo di trarre vantaggio dalla crescente domanda di chip. Per Intel, trovare partner che aiutino a finanziare nuovi progetti è fondamentale a causa dei loro costi elevati: una fabbrica di chip all’avanguardia può avere un prezzo di 20 miliardi di dollari.