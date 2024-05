Intelligence, tesi per la sicurezza nazionale: sfida per studenti delle Università italiane

È online il bando della settima edizione del Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale” dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale su tematiche di interesse intelligence, tra le quali: geopolitica; aree e situazioni di crisi; studi sull’intelligence; funzioni, organizzazione, diritto, dottrina e storia dell’intelligence; minacce alla sicurezza nazionale; sicurezza economico-finanziaria, energetica, spaziale, ambientale. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza mira a incentivare e valorizzare gli studi sull’intelligence e sulla sicurezza nazionale mettendo in palio fino a 10 premi del valore di 3.000 euro ciascuno. Alla settima edizione possono partecipare gli studenti che abbiano discusso presso un’università italiana, tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025, una tesi di laurea magistrale riportando una votazione non inferiore a 105/110. Tutte le informazioni per partecipare sono dettagliate nel bando di concorso pubblicato sul sito della Sicurezza Nazionale all’indirizzo www.sicurezzanazionale.gov.it.