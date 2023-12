Intelligenza Artificiale, Covisian acquisisce il 100% di Esosphera, pioniere in Italia nelle soluzioni di voicebot

Covisian, gruppo tecnologico leader a livello internazionale nelle soluzioni innovative di Customer eXperience, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Esosphera tra le prime aziende in Italia a sviluppare soluzioni proprietarie di voicebot e chatbot basate sull’Intelligenza Artificiale Conversazionale volte a migliorare la Customer eXperience.

Esosphera, offre soluzioni che ottimizzano la relazione con gli utenti, attraverso una tecnologia conversazionale always on & omni-channel che migliora l’esperienza, rafforzando di conseguenza la fidelizzazione, a beneficio delle imprese clienti.

Le soluzioni di voicebot conversazionali, commercializzate da Esosphera con il brand GAIA, funzionano con tutti i principali CRM e sistemi di gestione e qualunque sia il canale di comunicazione (telefono, sms, WhatsApp, social, ecc.). Le soluzioni chatbot e voicebot di GAIA sono attualmente rivolte a specifici segmenti di clientela quali Automotive retail, Assistenza Fiscale, Healthcare e Logistica, PA e Turismo.

Esosphera inoltre è una “data driven company” poiché progetta lo sviluppo e l’evoluzione delle proprie soluzioni sui vari mercati sulla base di profonde e accurate analisi dei grandi volumi di dati raccolti nell’erogazione del servizio.

Esosphera continuerà ad operare dalla propria sede storica di Resana (TV) con il proprio marchio e con il brand Gaia. “Alla base di questa operazione ci sono una profonda condivisione di valori e modelli di business complementari, fortemente basati su tecnologia digitale e innovazione – commenta Gabriele Moretti, Presidente e fondatore di Covisian che prosegue – con Esosphera condividiamo la convinzione che il fattore umano, in attività sempre più caratterizzate dalla tecnologia, sarà un elemento determinante, per le imprese e per la società nel suo insieme”.

“Le soluzioni di Esosphera, insieme alle tecnologie della piattaforma proprietaria Smile CX di Covisian consentiranno un’introduzione consapevole e controllata dell’intelligenza artificiale generativa nei servizi di customer care, bilanciando l’efficienza e riduzione dei costi con la Customer Experience dei clienti finali” commenta Fabio Sattolo, Group Chief People and Technology Officer di Covisian.

“Abbiamo sempre creduto in un utilizzo dell’AI a supporto delle persone, per generare efficienza e produttività nelle operazioni ripetitive, dando modo alle persone di concentrarsi su attività a maggior valore – commenta Francesco Rienzi presidente e fondatore di Esosphera – L’AI conversazionale di GAIA si sposa perfettamente con le soluzioni di CX PRO di COVISIAN, per offrire un’esperienza innovativa in grado di aumentare l’efficienza per le aziende in misura esponenziale”.

Nella fase di due diligence Covisian è stata assistita da un team di KPMG Transaction Services guidato dal partner Massimiliano Battaglia e dal manager Andrea Di Marco, oltre che da Alberto Cirillo e Valeria Virzì per l’assistenza contrattuale. Esosphera è stata assistita da KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario M&A nella fase di origination e di gestione dell’operazione con un team composto dal Director Fabio Tonon, dal Senior Manager Luca Masaro e dall’Analyst Luca Nordio. Per gli aspetti contrattuali Esosphera è stata seguita da Andrea Minozzi e Piero Cecchinato di Avvecomm Legal.

Gruppo con oltre 23 mila dipendenti

Covisian Group, una multinazionale composta da oltre 23.000 dipendenti, è focalizzata nel rendere la vita delle persone più semplice attraverso servizi avanzati di Customer eXperience. L’azienda, che gestisce quotidianamente più di 1 milione di interazioni con i clienti finali, serve più di 150 aziende a livello globale dalle sue oltre 42 sedi centrali situate in 7 paesi. I tre pilastri su cui si fonda il Gruppo Covisian sono Tech (con soluzioni uniche e all’avanguardia sul mercato), People (costruire un mondo più semplice) e Smiles (ricerca della soddisfazione dei suoi collaboratori, dei suoi clienti e dei suoi committenti).

Tecnologie di natural language

Esosphera Srl società nata nel 2014 è stata una delle prime aziende a proporre sul mercato italiano soluzioni basate su tecnologie di Natural Language Processing e Machine Learning. Composta da oltre 40 dipendenti, si pone la missione di dare valore al tempo delle persone aiutandole a svolgere velocemente e facilmente le loro attività. Il focus è sulla Customer eXperience. Esosphera ha sviluppato la soluzione di Intelligenza Artificiale Conversazionale Gaia,, la collega virtuale che risponde chiama e chatta con i tuoi clienti qualsiasi sia il canale di contatto. Ad oggi Esosphera può annoverare oltre 250 clienti in differenti settori gestendo 5 milioni di interazioni omni-channel all’anno e fissando oltre 1 milione di appuntamenti in automatico.