Intelligenza artificiale e Pmi, domani convegno al Tarì con la Piccola Industria di Confindustria

Domani, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 16.00 a Caserta, presso il Centro Orafo il Tarì, (Zona Industriale Asi sud, 81025 Marcianise) si terrà il convegno “Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente” (Programma), rivolto alle imprese campane associate a Confindustria.

Investire nella trasformazione digitale delle imprese è una delle soluzioni più efficaci per recuperare produttività e competitività. L’intelligenza artificiale è sempre più al centro delle scelte di investimento delle imprese, ed entrando nella vita aziendale per rendere i processi più efficienti e per abilitare nuove funzionalità nei prodotti, diventa un alleato importante per raggiungere target di sostenibilità ambientale ed energetica. È importante, però, rendere questa tecnologia comprensibile e appetibile per le PMI.

Per questo motivo, Piccola Industria Confindustria, Anitec-Assinform, i Digital Innovation Hub di Confindustria e numerose Associazioni territoriali del Sistema, con la partnership di Audi e la media partnership de L’Imprenditore, hanno avviato una collaborazione per organizzare un ciclo biennale di incontri formativi e informativi sui territori. L’iniziativa, partita in Veneto lo scorso febbraio, dopo aver toccato Bari e Firenze fa ora tappa a Caserta per poi proseguire in molte altre regioni.

I lavori inizieranno alle ore 16.00 con i saluti iniziali di Massimiliano Santoli, Presidente Piccola Industria Confindustria Caserta; Pasquale Lampugnale, Presidente Piccola Industria Confindustria Campania; ed Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria scarl.

Si prosegue con l’intervento introduttivo di Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria, che illustrerà il percorso realizzato finora sui territori.

A seguire, il keynote speech di Roberto Anglani, Coordinatore del Gruppo di lavoro “Intelligenza Artificiale” di Anitec-Assinform, e la tavola rotonda “IA nelle PMI: Esperienze dal territorio”, con la partecipazione di Marco Bellucci, Presidente Mare Group; Domenico De Rosa, CEO Gruppo Smet; Clementina Donisi, Responsabile Risorse UmaneCosmind srl; Giulio Lippi, Responsabile di progetto Web Automotive srl; Paolo Schiattarella, CEO Theia Innovations.

I lavori termineranno con l’intervento di Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform. Modera Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform.