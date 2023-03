Intelligenza artificiale e robotica: finanziamenti fino a 200mila euro

Il progetto EARASHI (Embodied AI/Robotics Applications for a Safe, Human-oriented Industry) ha lanciato una nuova call per migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale collaborativa incorporata nei sistemi robotici nel settore delle macchine di produzione, portando a un aumento della produttività.

Sono fortemente incoraggiate proposte progettuali paneuropee di collaborazione transfrontaliera che riguardano una delle 10 sfide previste: assistenza robotica mobile per attività ripetitive; assistenza robotica per impieghi gravosi; macchine per il riciclaggio di merci, elettronica, batterie; procedura di digitalizzazione per strumenti e macchine di produzione per l’industria 5.0; monitoraggio dello stress dei lavoratori e assistenza per limitare lo stress lavoro-correlato; collaborazione tra AI e supervisori umani per risolvere problemi complessi; assistenza robotica incentrata sull’uomo per la cella di lavoro di assemblaggio; automazione per l’ottimizzazione della logistica interna allo stabilimento; pianificazione digitale potenziata per ottimizzare l’esecuzione dei compiti degli operatori di produzione; gamificazione delle attività lavorative attraverso l’uso di tecnologie digitali.

Si prevede che i progetti finanziati avranno impatto su diminuzione del numero di lavoratori che percepiscono stress sul lavoro e un abbassamento del numero di infortuni sul lavoro; aumento del numero di utenti di Robot Operating System (ROS); miglioramento della fiducia nell’intelligenza artificiale, nei dati e nella robotica; ricondizionamento della macchina; implementazione dell’approccio di progettazione ecocompatibile; processi di smantellamento standardizzati, facili, non pericolosi, ridotti in tempi e costi.

Possono partecipare alla call start-up e PMI stabilite in uno stato membro dell’UE (compresi i Territori d’oltremare) e i paesi associati a Horizon Europe.

EARASHI mette a disposizione un sostegno finanziario di massimo 200.000 euro per progetto, oltre a una serie di servizi di coaching. La scadenza è fissata al 12 maggio 2023.