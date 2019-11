Intelligenza Artificiale e Robotica per le diagnosi: la Medicina 4.0 a Futuro Remoto

La Medicina 4.0 protagonista oggi di Futuro Remoto alla presenza si Massimo Inguscio, presidente Cnr, Gaetano Manfredi, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco Salvatore, Direttore Scientifico IRCCS SDN Napoli, Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza.

Medicina 4.0 è il corrispettivo nella scienza e nella pratica medica della Quarta Rivoluzione Industriale caratterizzata dalla fusione di tecnologie fisiche, digitali e biologiche in grado di impattare tutte le discipline economiche e industriali e di sfidare l’idea comune di che cosa significhi essere umani. Il futuro prossimo della Medicina può essere descritto come un evolvere tecnico-scientifico lungo almeno tre assi portanti:la medicina riparativa/integrativa, la medicina rigenerativa, la medicina di precisione.

Ma non solo: le potenzialità dell’intelligenza artificiale (AI) e della robotica in campo diagnostico e terapeutico, d’altra parte, sono rivoluzionarie sia in termini di “personalizzazione” dell’assistenza che di precisione diagnostico-terapeutica.