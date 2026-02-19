Intelligenza artificiale e tecnologie correlate: Bruxelles investe oltre 307 milioni di euro

L’UE investe oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate La Commissione europea ha pubblicato due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del polo tematico “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione 307,3 milioni per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Unione. Di questi, 221,8 milioni sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE.

Il bando finanzierà progetti a sostegno dello sviluppo dell’IA, comprese azioni legate alla strategia per l‘IA applicata, alla robotica, alle tecnologie quantistiche, alla fotonica e ai mondi virtuali. In particolare, oltre 40 milioni di euro saranno dedicati all’iniziativa “Open Internet Stack”, che punta allo sviluppo di applicazioni per gli utenti finali e di componenti delle tecnologie di base, a sostegno dei beni comuni digitali sovrani europei.

Un ulteriore stanziamento di 85,5 milioni di euro è previsto per il secondo invito, volto a promuovere l’autonomia strategica aperta nelle tecnologie digitali ed emergenti e nelle materie prime correlate. Questo bando si concentrerà su ambiti quali gli agenti di IA di prossima generazione, la robotica per applicazioni industriali e di servizio e lo sviluppo di nuovi materiali con capacità di rilevamento avanzate. Nel loro insieme, questi inviti mirano a promuovere un’innovazione sostenibile e a rafforzare la leadership europea nelle tecnologie digitali strategiche, in linea con la bussola per la competitività della Commissione. Attraverso questo investimento, l’esecutivo europeo intende garantire una posizione di leadership nelle tecnologie chiave, puntando su un’innovazione sostenibile e antropocentrica. Il polo tematico quattro del programma di lavoro di Orizzonte Europa, “Digitale, industria e spazio”, è concepito per accelerare la leadership e la competitività dell’Europa in settori digitali strategici fondamentali, tra cui l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, le future reti digitali, i mondi virtuali e altre tecnologie abilitanti. I bandi sono aperti a imprese, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, università e altri soggetti degli Stati membri dell’UE e dei paesi partner. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 aprile 2026.