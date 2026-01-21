Intelligenza artificiale e tecnologie correlate: l’Ue investe più di 307 milioni di euro

L’Ue investe oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate. La Commissione europea ha pubblicato due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del polo tematico “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione 307,3 milioni di euro per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Unione. Di questi, 221,8 milioni sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE. Il bando finanzierà progetti a sostegno dello sviluppo dell’IA, comprese azioni legate alla strategia per l’IA applicata, alla robotica, alle tecnologie quantistiche, alla fotonica e ai mondi virtuali. In particolare, oltre 40 milioni saranno dedicati all’iniziativa “Open Internet Stack”, che punta allo sviluppo di applicazioni per gli utenti finali e di componenti delle tecnologie di base, a sostegno dei beni comuni digitali sovrani europei.

Un ulteriore stanziamento di 85,5 milioni è previsto per il secondo invito, volto a promuovere l’autonomia strategica aperta nelle tecnologie digitali ed emergenti e nelle materie prime correlate. Questo bando si concentrerà su ambiti quali gli agenti di IA di prossima generazione, la robotica per applicazioni industriali e di servizio e lo sviluppo di nuovi materiali con capacità di rilevamento avanzate.