Intelligenza artificiale, ecco AiPlan4EU: contributi fino a 90mila euro

Intelligenza artificiale, è aperto il nuovo bando del progetto AiPlan4EU. L’obiettivo è quello di promuovere l’eccellente ricerca europea nell’intelligenza artificiale applicata alla pianificazione tecnologica per renderla più vicina a innovatori e operatori, attraverso l’integrazione della programmazione in vari settori applicativi e nella piattaforma AI4EU, la sua standardizzazione e rendendone l’accesso e l’impiego facilitati e incentrati sugli utilizzatori finali.Tre gli ambiti nei quali è possibile inviare proposte.

Il primo è il “Planning Technology” riservato principalmente a esperti nella pianificazione che vogliano contribuire alla progettazione tecnologica per l’ecosistema di AIPlan4EU, come singoli innovatori (ricercatori, esperti ecc.) od organizzazioni.I progetti finanziabili riguardano tutti gli strumenti software e tecnologici inerenti alla pianificazione (come pianificatori automatici, procedure di validazione o visualizzatori) che dovranno essere disponibili a servizio del Programma quadro unificato per la pianificazione (UPF), che permette il modellamento, la manipolazione e la risoluzione sistematica di problemi connessi alla programmazione. I progetti dovranno avere durata di 7 mesi e il budget disponibile è 60.000 euro per ogni proposta finanziata, per un massimo di cinque.

La seconda linea di intervento è quella dell’ “Integration of New-Use Cases” dedicata a consorzi di due partner intenzionati a risolvere un caso d’uso nella pianificazione sfruttando le opportunità offerte dall’UPF. E’ previsto che il primo partner sia il fornitore del caso d’uso, mentre il secondo abbia esperienza nello sviluppo di software o nella pianificazione e realizzi un “Technology Specific Bridge” (TSB). I progetti finanziabili dovranno riguardare il potenziamento di simulatori, l’integrazione di sistemi di pianificazione automatica nella logistica, strumenti di visualizzazione e traduzione e mappatura di processi decisionali. La durata prevista è di 7 mesi totali, per un budget disponibile di 90.000 euro a consorzio, fino a un massimo di sette progetti.

Infine c’è la linea del “Technology-Specific Bridge for Healthcare Use-Case” riservata ad aziende e organizzazioni che siano in grado di pianificare e sviluppare software integrandoli in casi d’uso esistenti nel settore della salute, tramite l’uso dell’UPF. Il fornitore del software dovrà realizzare un TBS che connetta la tecnologia progettata dal caso d’uso all’UPF. Il progetto finanziato avrà durata di 7 mesi, per un contributo di 60.000 euro.La scadenza è fissata per il 20 aprile 2022.