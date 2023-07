Intelligenza Artificiale, ecco i-Muse: una guida 4.0 per visitare i musei

Nasce a “i-Muse“, la prima app che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di visita nei musei, creando connessioni con opere situate in altre realtà e percorsi personalizzati di visita. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Politecnico e Università di Torino, con il sostegno della fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito della prima edizione del bando “Intelligenza artificiale”. La sperimentazione parte da Torino e coinvolge otto realtà museali: la Reggia di Venaria reale, il Museo Egizio, Palazzo Madama, la Gam-Galleria civica d’arte moderna e contemporanea e il Mao – Museo d’arte orientale, il Museo nazionale del Cinema, il Museo nazionale dell’Automobile e la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Insieme a loro, partner del progetto sono Associazione Abbonamento Musei, Osservatorio culturale del Piemonte e Big Data Analysis Lab del Comune di Torino. Grazie ad i-Muse, sviluppata in collaborazione con la società Synesthesia, e attualmente disponibile per iOS e Android, gli utenti potranno visitare i musei inquadrando dei Q-R code presenti a fianco delle opere con i propri telefonini e leggere approfondimenti scoprendo sia le opere esposte sia quelli custodite nei magazzini e archivi. L’app fornisce anche suggerimenti di visita in altri musei. Se per esempio, alla Pinacoteca Agnelli ci si sofferma su La Baigneuse Blonde di Renoir, i-Muse mostrerà le connessioni con Ritratto di signora di Giovanni Boldini nelle collezioni della Gam. “Il progetto i-Muse ci dimostra quanto sia importante che l’intelligenza artificiale e il patrimonio museale dialoghino tra di loro al fine di trovare soluzioni innovative per la formazione dei cittadini di oggi e di domani”, dichiara Francesco Profumo, presidente della fondazione torinese.